В Ростовской области в четырех ДТП спасли шесть человек
За сутки 3 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области при устранении последствий четырех дорожно-транспортных происшествий спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
По информации службы, за последние 24 часа спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров и потушили пять загораний сухой растительности.
В места происшествий выезжали 180 специалистов и 45 единиц техники.