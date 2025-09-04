В Ростовской области в четырех ДТП спасли шесть человек

За сутки 3 сентября пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области при устранении последствий четырех дорожно-транспортных происшествий спасли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации службы, за последние 24 часа спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров и потушили пять загораний сухой растительности.

В места происшествий выезжали 180 специалистов и 45 единиц техники.

Наталья Белоштейн