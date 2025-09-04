Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Греф на ВЭФ о технической стагнации экономики, ослаблении рубля и ставке в 14%

Герман Греф на ВЭФ рассказал, что надо делать для оживления экономики

Глава Сбербанка Герман Греф провел пресс-конференцию в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). На ней он заявил о технической стагнации и охлаждении в экономике России и объяснил, что, по его мнению, нужно делать, чтобы снова началось оживление. Главные высказывания господина Грефа — в подборке «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

  • Оживление кредитования после снижения ключевой ставки ЦБ есть, но ниже прогнозов Сбербанка.
  • Курс рубля должен до конца года ослабляться, что снизит риски экспортеров и бюджета.
  • Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса.
  • Охлаждение продолжается, мы это видим по темпам роста ВВП, промышленности.
  • Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию в экономике РФ.
  • По нашим оценкам, на конец года ключевая ставка будет примерно на уровне 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно.
  • При текущих уровнях инфляции «оживить» кредитование и не допустить дальнейшей стагнации можно, лишь опустив ставку до 12% и ниже. Потом «заводить» экономику будет значительно сложнее.
  • Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию.
  • Пока реальная ставка по депозитам стимулируется накопительной моделью поведения. Стимулы к накоплению населения до конца года во всяком случае будут сохраняться.
  • Сбер понизил прогноз роста кредитования юрлиц на 2025 г. с 9-11% до 7-9%.
  • Рынок корпоративного кредитования продолжает немножко расти, но темпы его роста существенно замедлились.
  • Текущий уровень ставок не приводит к тому, что появляется хоть какой-то спрос. Объем сделок в стадии рассмотрения минимальный за последние пять лет.
  • Снижение ключевой ставки хотя бы на 2 п. п. позволит оживить кредитование.

Фотогалерея

ВЭФ-2025

