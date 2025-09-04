Греф констатировал техническую стагнацию российской экономики

Для выведения российской экономики из продолжающегося состояния технической стагнации и для предотвращения возможной рецессии Банк России должен опустить ключевую ставку до 12%. Таким мнением с журналистами поделился глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпам роста ВВП, промышленности,— заявил господин Греф (цитата по ТАСС). Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию». По его словам, динамика двух последних месяцев сигнализирует о приближении к нулевым отметкам по показателю.

Глава Сбербанка спрогнозировал, что на конец года ключевая ставка Центробанка будет находиться на отметке в 14%. «Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать?» — задался вопросом Герман Греф. По его мнению, при текущих уровнях инфляции «оживить» кредитование и не допустить дальнейшей стагнации можно, лишь опустив ставку до 12% и ниже.

«Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее»,— подчеркнул господин Греф. Он добавил, что Сбербанк уже много месяцев делится теми макроэкономическими параметрами, которые банки получают раньше регулятора, и призвал ЦБ отнестись с предельным вниманием ко всем поступающим данным. «Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию»,— резюмировал Герман Греф.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил на ВЭФ, что «уже на следующей неделе» Россию ждет очередное понижение ключевой ставки. В июне ЦБ опустил с 21% до 20%., а в июле — до 18%.