Греф констатировал техническую стагнацию российской экономики
Для выведения российской экономики из продолжающегося состояния технической стагнации и для предотвращения возможной рецессии Банк России должен опустить ключевую ставку до 12%. Таким мнением с журналистами поделился глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпам роста ВВП, промышленности,— заявил господин Греф (цитата по ТАСС). Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию». По его словам, динамика двух последних месяцев сигнализирует о приближении к нулевым отметкам по показателю.
Глава Сбербанка спрогнозировал, что на конец года ключевая ставка Центробанка будет находиться на отметке в 14%. «Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать?» — задался вопросом Герман Греф. По его мнению, при текущих уровнях инфляции «оживить» кредитование и не допустить дальнейшей стагнации можно, лишь опустив ставку до 12% и ниже.
«Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее»,— подчеркнул господин Греф. Он добавил, что Сбербанк уже много месяцев делится теми макроэкономическими параметрами, которые банки получают раньше регулятора, и призвал ЦБ отнестись с предельным вниманием ко всем поступающим данным. «Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию»,— резюмировал Герман Греф.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил на ВЭФ, что «уже на следующей неделе» Россию ждет очередное понижение ключевой ставки. В июне ЦБ опустил с 21% до 20%., а в июле — до 18%.