Греф прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ к концу года до 14%

Охлаждение экономики России продолжается, показатели второго квартала 2025 года дают картину «технической стагнации», заявил глава Сбербанка Герман Греф агентству «РИА Новости» в интервью на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. По его словам, ключевая ставка Центробанка на конец 2025 года будет на уровне 14%, но для «оживления» экономики страны необходима ставка в 12% и ниже.

Господин Греф подчеркнул, что важно вовремя выйти из «периода управляемого охлаждения российской экономики». Он надеется, что ЦБ РФ сделает все возможное, чтобы не допустить перехода в рецессию.

Также он полагает, что курс рубля будет ослабляться к концу года, и это снизит риски экспортеров и бюджета. Стимулы к накоплению у россиян будут сохраняться до конца года.

«Сбер» понизил прогноз роста кредитования юрлиц на 2025 год с 9—11% до 7—9%, спроса на инвестиционное кредитование по-прежнему нет.

Эрнест Филипповский