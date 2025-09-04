Греф спрогнозировал падение курса рубля к концу года
К концу года Россию ждет ослабление национальной валюты, заявил в кулуарах ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
Герман Греф
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса», — сказал банкир (цитата по ТАСС). По его словам, это должно снизить риски для экспортеров и бюджета.
Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.
