Греф спрогнозировал падение курса рубля к концу года

К концу года Россию ждет ослабление национальной валюты, заявил в кулуарах ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса», — сказал банкир (цитата по ТАСС). По его словам, это должно снизить риски для экспортеров и бюджета.

Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.

