Греф спрогнозировал падение курса рубля к концу года

К концу года Россию ждет ослабление национальной валюты, заявил в кулуарах ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если будет снижение ставок, я думаю, что будет плавное снижение курса», — сказал банкир (цитата по ТАСС). По его словам, это должно снизить риски для экспортеров и бюджета.

Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.

Подробнее — в материале «У охлаждения возможности велики».

ВЭФ-2025

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Гостья форума поднимается по лестнице с изображением дальневосточного леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Танцевальный номер напротив стенда банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Встреча участников форума в аэропорту Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Экспозиция корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Мужчина в очках виртуальной реальности на Восточном экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участницы форума

Участницы форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд экосистемы «Интеррос»

Стенд экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов (справа)

Фото: Пресс-служба ВТБ

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Гости форума в здании Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд транспортной компании FESCO

Стенд транспортной компании FESCO

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд банка ВТБ

Стенд банка ВТБ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума с газетой «Ъ»

Участница форума с газетой «Ъ»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Банковские пластиковые карты банка ВТБ с изображением леопарда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

В ресторане на территории кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Участница форума у стенда экосистемы «Интеррос»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

