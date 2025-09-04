На реке Миасс в Челябинске установили ограждения для ликвидации масляных пятен

В Челябинске на реке Миасс рядом с Ленинградским мостом установили дополнительные заградительные боны. Причиной стали продолжающиеся дожди, которые вывели нефтепродукты из подземной реки Игуменка на поверхность водоема, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Вечером 3 сентября профильные ведомства решили увеличить и количество специального впитывающего сорбента. Сейчас им обработали уже 100 кв. м поверхности воды. Ночью выход нефтепродуктов не фиксировали. К утру 4 сентября продолжается вымывание остатков загрязняющих веществ с растительности и попадание их в реку.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце августа обнаружили новое загрязнение Миасса из подземной реки Игуменки. После появления первого масляного пятна возбудили уголовное дело о загрязнении реки (ч. 1 ст. 250 УК РФ).

Виталина Ярховска