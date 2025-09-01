В Челябинске в реку Миасс вновь попали нефтепродукты

После сообщения о повторном загрязнении реки Миасс нефтепродуктами у Ленинградского моста в Челябинске на место выехали сотрудники всех профильных ведомств. Информация подтвердилась, распространение масляного пятна прекратили, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

О новом загрязнении водоема стало известно из СМИ 31 августа. Для проверки сообщения к мосту выехали сотрудники МЧС России по Челябинской области, Уральского управления Росприроднадзора, областной поисково-спасательной службы и прокуратуры, представители региональных министерств экологии и общественной безопасности. Выяснилось, что нефтепродукты вновь попали в Миасс из подземной реки Игуменка из-за обильных дождей, которые подняли уровень воды. Для предотвращения распространения загрязняющих веществ спасатели установили два заградительных бона и добавили в воду специальный впитывающий сорбент.

К утру 1 сентября нефтепродукты продолжают попадать в Миасс, но за боны не выходят. На месте круглосуточно дежурят сотрудники поисково-спасательной службы. Ситуация находится на постоянном контроле регионального министерства экологии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», впервые о загрязнении реки стало известно 13 августа. Тогда на Миассе обнаружили пятно площадью 1,2 га, ситуацию взяли на контроль все профильные ведомства. Причинами загрязнения стали ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации и незаконная врезка в сети. Сотрудники УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело о загрязнении реки (ч. 1 ст. 250 УК РФ).

Виталина Ярховска