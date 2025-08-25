В Челябинске возбудили дело из-за загрязнения реки Миасс нефтепродуктами

Сотрудники УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело о загрязнении реки Миасс (ч. 1 ст. 250 УК РФ) после разлива нефтепродуктов в водоем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Причинами загрязнения реки стали ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации и незаконная врезка в сети, подтвердила проверка Челябинской природоохранной прокуратуры. Ранее руководителю МКУ «ЭВИС», которое обслуживает ливневки, надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений.

После окончания оценки размера вреда специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора установили, что реке Миасс несанкционированным сбросом нефтепродуктов причинили ущерб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», масляное пятно на реке Миасс площадью 1,2 га заметили 13 августа. В работу по его устранению включились региональные министерства экологии и общественной безопасности, Уральское управление Росприроднадзора, ГУ МЧС по области и природоохранная прокуратура города. Из реки собрали пробы воды для исследований. Через несколько дней пятно локализовали, а также нашли причину загрязнения.

Виталина Ярховска