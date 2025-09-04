Министр иностранных дел РФ встретится с представителями арабских стран в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 сентября примет участие в восьмом раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, который пройдет в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

Центральным событием станет пленарное заседание, также у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы двусторонние переговоры с коллегами из арабских стран. Предыдущая встреча в таком формате состоялась в сентябре 2024 года в Эр-Рияде.

Вячеслав Рыжков