Над Ростовской областью за ночь уничтожили 24 беспилотника

С полуночи до 06:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.

Константин Соловьев