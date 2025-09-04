Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Ростовской областью за ночь уничтожили 24 беспилотника

С полуночи до 06:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.

Константин Соловьев

