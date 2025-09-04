В восьми муниципалитетах Дона отразили атаку БПЛА

В Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в восьми муниципалитетах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА уничтожили в Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Известно, что в нескольких местах в Тарасовском, Миллеровском и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары оперативно потушили.

Константин Соловьев