Посол РФ в Германии назвал неприемлемыми заявления Мерца в адрес Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес президента РФ Владимира Путина «абсолютно неприемлемы». Об этом он сообщил журналистам.

По словам дипломата, подобные заявления «удручают» и направлены на то, чтобы «окончательно разрушить остатки доверия» между странами.

Ранее Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1 назвал президента Владимира Путина «возможно самым жестоким военным преступником нашего времени» и призвал экономически истощить Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что канцлер ФРГ позволил себе «очень много нехороших заявлений», и его мнение «вряд ли может теперь приниматься во внимание». Сам Владимир Путин назвал заявление попыткой «снять ответственность с Запада за боевые действия на Украине».