Песков: Мерц допустил «нехорошие» заявления в адрес Путина

Канцлер ФРГ за последнее время допустил «нехорошие» высказывания в адрес президента России Владимира Путина, из-за чего его мнение по российско-украинскому конфликту учитывать не стоит. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал предложение немецкого канцлера провести переговоры по Украине в Женеве.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

В интервью немецкому телеканалу Sat.1. Фридрих Мерц назвал Владимиру Путина «возможно самым жестоким военным преступником нашего времени» и призвал экономически истощить Россию. Прежде подобных заявлений в адрес российского лидера он не делал.

Лусине Баласян