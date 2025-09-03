В Анапе летом работало вдвое меньше средств размещения туристов, чем в 2024 году

По данным министерства курортов Краснодарского края на 1 сентября 2025 года, в Анапе гостей принимают 715 средств размещения туристов общей емкостью 72,7 тыс. койко-мест. Летом 2024 года на курорте работало 1590 гостиниц, отелей и санаториев, сообщили «Ъ-Новороссийск» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: Маргарита Синкевич

В ведомстве уточнили, что в начале августа загрузка средств размещения в среднем составляла 46%, а в санаториях сохранялась на уровне 60%. По данным на 1 сентября, с начала 2025 года Анапу посетили более 1,5 млн туристов, количество экскурсантов (однодневных посетителей) превысило 360 тыс.

Устойчивым спросом на курорте пользуются отели, гостиницы и санатории, обладающие инфраструктурой, необходимой для полноценного отдыха вне зависимости от доступности пляжей, в том числе работающие по системе «все включено». По данным министерства, большинство таких средств размещения Краснодарского края расположено в Анапе — 68 из 86. Кроме того, на Анапу приходится 29% санаторно-курортного комплекса региона — 59 здравниц.

В ведомстве напоминают, что Анапа и Темрюкский район — это не только море. На территории этих курортов расположено 75 объектов показа. Среди них объекты этнографического, культурно- и спортивно-развлекательного, сельского, эногастрономического, природного, археологического, историко-археологического и промышленного направлений туризма.

В министерстве также уточнили, что режим ЧС в Анапе, объявленный после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море, на сроки реализации проекта «Создание всероссийского пляжного семейного курорта “Новая Анапа”» в районе ст. Благовещенской не повлияла. Это по-прежнему 2031 — 2032 годы. В настоящий момент прорабатываются вопросы по финансированию обеспечивающей инфраструктуры курорта.

О том, как ЧС в Анапе повлияла на бизнес курортов — в материале «Ъ-Новороссийск».

Маргарита Синкевич