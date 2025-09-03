Урожайность зерновых культур в 2025 году показала существенное снижение по сравнению с прошлым годом. Уборочная кампания завершилась в начале августа, показав сборы 9,3 млн тонн зерновых, из которых более 7,8 млн тонн пшеницы. Всему виной нехватка влаги, которая повлияла на все сельхозкультуры. Так, средняя урожайность зерновых составила 46,6 ц с гектара, что ниже, чем в предыдущие годы. Затяжная засуха особенно сильно ударила по северным районам Краснодарского края. Как ранее сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, для поддержки хозяйств, застраховавших свои посевы, в девяти районах края ввели режим ЧС, что позволит им компенсировать часть затрат и снизить экономический ущерб. О том, как продолжается уборочная кампания в крае, как на результативности сбора урожая сказывается развитие науки и каким образом региональные и федеральные власти поддерживают аграриев в этот непростой год — в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказывает заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев.

Михаил Тимофеев

Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

— В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания зерновых. Михаил Николаевич, как вы оцениваете урожай этого года? Как обстоят дела с уборкой других сельскохозяйственных культур? Какие плановые показатели?

— Безусловно, урожай-2025 стал для нас настоящим испытанием на прочность. Уже с осени минувшего года мы столкнулись с устойчивой засухой: сев шел практически в сухую почву, и всходы мы получили на полтора месяца позже обычного. Дефицит влаги, который достиг критерия опасного явления в северных районах Краснодарского края, серьезно скорректировал наши планы по урожаю. В результате валовой сбор зерна, как уже ранее было озвучено, составил 9,3 млн тонн. Тем не менее, несмотря на сложнейшие погодные условия, вопрос продовольственной безопасности полностью закрыт. Уборка пропашных и технических культур в настоящее время продолжается. Сейчас аграрии убирают с полей подсолнечник, сою, кукурузу и сахарную свеклу.

Хочу также отметить, что в таких сложных условиях особенно ощутима важность аграрной науки. Речь идет о семеноводстве, высеве посевного материала, который устойчив именно для наших природно-климатических условий.

Благодаря нашему климату и тесному сотрудничеству с ведущими федеральными научными центрами, Кубань стала одним из флагманов семеноводства в России. И это дает конкретные результаты. Например, за последние годы мы более чем в 1,5 раза увеличили долю использования отечественных семян подсолнечника и кукурузы, доведя ее более чем до 50%. По озимым зерновым культурам, рису и сое мы давно достигли 100% высева семян отечественной селекции.

Особое внимание мы уделяем повышению качества семенного материала. Яркий показатель этого: площадь посевов элитными семенами в Краснодарском крае выросла за последние десять лет на 30%. Так, под урожай 2025 года свыше 44% площадей озимой пшеницы в регионе было засеяно элитными семенами. Это прямым образом влияет на урожайность и устойчивость агробизнеса в целом.

— Как на сегодняшний день обстоят дела с обеспеченностью кубанских аграриев сельскохозяйственной техникой?

— С обеспеченностью сельскохозяйственной техникой никаких сложностей в Краснодарском крае нет. Показатели говорят сами за себя. Так, парк сельхозтехники кубанских аграриев за последние десять лет вырос на 16% — по тракторам и на 28% — по зерноуборочным комбайнам. Растет и энергообеспеченность в отрасли сельского хозяйства. По итогам прошлого года она составила 203,3 л/с на 100 га посевных площадей, и это выше, чем в среднем по стране.

— В нынешних условиях особенно важно внимание к субъектам сельскохозяйственной деятельности со стороны государства. Какие меры поддержки кубанских аграриев действуют на сегодняшний день? Какие суммы на них затрачены из бюджетов всех уровней? Как активно аграрии пользуются этими мерами поддержки?

— Среди наших аграриев все направления государственной поддержки востребованы, а их у нас порядка 40. Это и гранты, и субсидии, и субвенции. Также есть инструмент льготного кредитования, спрос на который также очень высокий среди кубанских аграриев.

В целом в этом году на поддержку регионального агропромышленного комплекса было направлено 15,8 млрд руб. Средства распределены по всем направлениям отрасли и для хозяйств всех категорий — от крупных агрохолдингов до личных подсобных хозяйств. Существенный объем средств был направлен на садоводство, виноградарство и виноделие, а также на субсидии производителям зерновых культур. На каждое из этих направлений выделено более 1 млрд руб.

Кроме того, на развитие мелиоративного комплекса Краснодарского края в этом году было выделено порядка 382,8 млн руб., на агрострахование — свыше 410 млн руб., а на элитное семеноводство — 350 млн руб.

«С нашей стороны, конечно, крайне важно создать им условия для сохранения экономики предприятий, для завершения уборочной кампании и качественного проведения осеннего сева»

— В июне этого года Краснодарский край обратился в правительство России для пролонгации выплат по кредитам для аграриев. Вице-губернатор Андрей Коробка ранее заявлял, что эта мера прорабатывается как механизм поддержки агропредприятий. Насколько, по вашему мнению, важна эта пролонгация выплат по кредитам?

— В условиях этого года, который, как я уже говорил, стал настоящим испытанием для отрасли, аграрии Краснодарского края рады любым мерам поддержки. С нашей стороны, конечно, крайне важно создать им условия для сохранения экономики предприятий, для завершения уборочной кампании и качественного проведения осеннего сева. Речь идет не только о предприятиях, в хозяйствах которых произошла полная гибель посевов, но и о тех предприятиях, где на сегодняшний день есть существенный недобор урожая, в том числе по пропашным культурам. Поэтому мы точечно отрабатываем ситуации каждого субъекта в отрасли. В плане льготного кредитования прорабатываются вопросы каждого заемщика из зоны чрезвычайной ситуации. В настоящее время в приоритете предприятия растениеводства и молочного животноводства.

Беседовал Дмитрий Михеенко