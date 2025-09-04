«Буферную зону» КАД-2 приоткрыли для Росреестра

Росреестр возобновил регистрацию недвижимости на участках во Всеволожском районе Ленобласти, по которым может пройти вторая кольцевая автодорога. С прошлого года ведомство отказывало собственникам в регистрации домов, ссылаясь на строительство второго этапа КАД-2. В начале августа губернатор 47-го региона Александр Дрозденко предложил правительству России отложить реализацию этого участка, а областное правительство представило свой вариант трассировки автомагистрали. Жители, впрочем, относятся к активности, развивающейся вокруг КАД-2, с настороженностью и полагают, что в первую очередь это связано с предстоящими выборами губернатора.

Росреестр возобновил регистрационные процедуры с недвижимостью, расположенной на территории предполагаемого строительства второго этапа КАД-2, в так называемой «буферной зоне» шириной 400 м — по 200 м от оси будущей трассы. В пресс-службе Александра Дрозденко связали открытие регистрации с его обращением к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. В начале августа губернатор Ленобласти направил в правительство России письмо с просьбой отложить реализацию второго этапа, чтобы сконцентрироваться на более значимых для области дорожных проектах.

Региональное правительство также предложило свой вариант трассировки второго этапа, чтобы магистраль не затронула особо охраняемые природные территории (ООПТ) и участки, на которых построены жилые дома. «Считаем, что трассировка нуждается в доработке: необходимо максимально обойти жилые массивы, озера и ООПТ»,— заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Сергей Харлашкин.

Согласно последнему варианту, магистраль может пройти от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия» в районе поселка Огоньки и будет иметь выходы на платную дорогу М11 и будущий Восточный скоростной диаметр. Жители отмечают, что трассу намерены проложить рядом с озерами Кавголовское, Курголовское и Хепоярви и охраняемыми на региональном уровне природными парками «Токсовский», «Токсовские высоты», а также экотропами «Еловые холмы» и «Малиновая гора».

«В качестве альтернативы Ленобласть предлагает в конечной точке первого этапа КАД-2 в районе Кузьмолово отвести поток машин на федеральную трассу А181. Решение позволит гражданам зарегистрировать свои участки и дома и не даст нагрузки на природные парки и ООПТ»,— разъяснил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.

С прошлого года собственники получали из Росреестра отказы в регистрации недвижимости, расположенной в «буферной зоне». В ответах, которые получили жители деревни Хиттолово во Всеволожской районе (и опубликовали в группе в соцсети «ВКонтакте» «КАД-2: угроза для Токсовских озер и поселков»), управление Росреестра по Ленобласти ссылается на прошлогоднее совещание у Марата Хуснуллина, на котором было дано поручении об особом контроле за регистрацией объектов недвижимости, построенной в зоне планировки КАД-2.

В группе также опубликовали протокол совещания Росреестра с госкомпанией «Автодор», которая разрабатывает проект планировки и градостроительную документацию первого этапа трассы.

В документе говорится, что ведомство при решении о регистрации должны в первую очередь учитывать, повлияет ли это «на увеличение размера затрат на выкуп земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества».

С просьбой проверить законность действий Росреестра жители Всеволожского района обращались в прокуратуру Ленобласти. В июле 2025 года им пришел ответ, в котором сказано, что в ходе проверки «выявлены факты необоснованных отказов в совершении регистрационных действий», а руководителю Управления Росреестра по области «вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено». По данным прокуратуры, после проверки отказов в регистрации по причине строительства КАД-2 не было. Однако жители региона отмечают, что собственники продолжали получать аналогичные ответы.

«Тем, кто построился недавно и не успел зарегистрировать дом, Росреестр вообще отказывает в регистрации домов. Они даже не получат соответствующий выкуп за изъятие их дома и участка»,— возмущались активисты.

«Возобновление органами Росреестра регистрационных процедур в отношении объектов недвижимости на обсуждаемых территориях позволит заинтересованным лицам оформить права на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества. В дальнейшем, если вновь возникнет вопрос об их изъятии для строительства автомагистрали, собственники смогут в полной мере претендовать на возмещение за изымаемые объекты. В случае же когда права собственности у жителей никоим образом не оформлены, получение компенсации при изъятии недвижимости будет существенно затруднено»,— комментирует решение Росреестра адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов.

В социальных сетях, впрочем, предполагают, что вся ситуация, развивающаяся вокруг КАД-2 последний месяц, связана с предстоящими выборами губернатора Ленобласти, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

Реализация первого этапа КАД-2 может начаться в период с 2027 по 2030 год, заявлял в июне губернатор Петербурга Александр Беглов. В апреле вице-губернатор города Николай Линченко говорил, что ввести первый участок в эксплуатацию могут в 2028–2029 годах. Второй этап запланирован на «более поздний период после 2030 года». Впрочем, задумывали трассу еще в 2007-м и планировали начать строительство «не ранее 2010 года».

Надежда Ярмула