Депутат Госдумы направил запрос в прокуратуру из-за загрязнения реки Кубань

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил запросы в прокуратуру Краснодарского края, краевое министерство водных ресурсов и администрацию города касательно загрязнения реки Кубань в Краснодаре. Об этом сообщил господин Гусев.

Парламентарий требует установить собственников трубы, из которой осуществляется сброс стоков, принять меры по предотвращению дальнейшего загрязнения и привлечь ответственных лиц к ответственности.

«На протяжении многих лет реку Кубань отравляют неочищенными фекальными стоками. Один из таких источников загрязнения и зловония находится прямо в центре Краснодара, на улице Кубанонабережной», – написал парламентарий.

Вячеслав Рыжков