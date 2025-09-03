В Азовском районе к новой насосной станции подключили 20 тысяч потребителей

Более 20 тысяч жителей с. Кулешовка и п. Овощной Азовского района обеспечены бесперебойной подачей воды после завершения капитального ремонта насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Кроме этого, для улучшения качества водоснабжения 12 тыс. жителей Кулешовки, в августе приступили к строительству водопроводных сетей протяженностью более 45 км. Завершение работ запланировано на конец 2027 года.

Наталья Белоштейн