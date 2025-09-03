У экс-главы правительства КЧР Кайшева изъяли имущество почти на 42 млрд рублей

Никулинский районный суд Москвы изъял в доход государства активы бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его родственников. Под ограничительные меры попали Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета-минеральные воды» и другие объекты недвижимости общей стоимостью более 41,9 млрд руб. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иск подали Генпрокуратура и Федеральное агентство по управлению госимуществом. Прокуроры утверждали, что господин Кайшев нарушил антикоррупционное законодательство, так как продолжал коммерческую деятельность, будучи чиновником.

В частности, бывший глава правительства КЧР, который владел сельскохозяйственным комбинатом «Ворошилово», через фиктивные договоры дарения оформил сделки на своих родственников. Затем вместо комбината создали агрофирму «Село имени Ворошилова», переименованную в «Село имени Г. В. Кайшева».

Также господин Кайшев фактически владел Пятигорским молочным комбинатом, главой которого была его племянница. Он участвовал в организации скачек и присвоил пятигорский ипподром, который продали подконтрольной ООО «Насиб». Кроме того, фигурант «захватил» санаторий, который переименовал в «Елизавета-минеральные воды».

Вместе с Владимиром Кайшевым по делу проходят еще четыре фигуранта, включая брата Юрия Кайшева. Им вменяют создание преступного сообщества, кражу из газопровода, мошенничество и другие преступления. В августе прокуратура направила дело для рассмотрения в суд.

Никита Черненко