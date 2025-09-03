Ущерб от посадки в поле самолета «Уральских авиалиний» превысил 100 млн рублей

Правоохранители завершили расследование дела об аварийной посадке самолета компании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области. Обвиняемым по нему проходит бывший пилот Сергей Белов, которому вменяют нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна. Ущерб от происшествия превысил 118,9 млн руб.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР уточнили, что у самолета возникла техническая неисправность, из-за которой вырос расход топлива. При этом поломка не мешала посадить воздушное судно в аэропорту назначения.

Командир самолета решил не проводить посадку на ближайшем аэродроме в Омске, а долететь до Новосибирска, чтобы там устранить неполадки. Однако топлива на полет не хватило, и борт совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи—Омск, экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Изначально представители власти и Сергей Скуратов — экс-гендиректор «Уральских авиалиний» до 2024 года — назвали пилотов героями за посадку неисправного самолета. 12 июля 2025 года Сергею Белову вручили обвинительное заключение. Он не согласился с обвинениями и оценкой ущерба.

Никита Черненко