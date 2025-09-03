Зеленский сообщил о планах обсудить с Трампом санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом новые санкции против России.

«Завтра мы попытаемся связаться с президентом Трампом и поговорим об этом»,— сказал Владимир Зеленский в Копенгагене (цитата по AFP).

29 августа США на экстренном заседании Совбеза ООН предупредили Россию, что введут новые санкции, если власти страны не будут пытаться урегулировать российско-украинский конфликт и не встретятся с властями Украины. Как передает The Guardian, советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что удары по Киеву «ставят под сомнения серьезность стремления России к миру». Он добавил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны договориться о встрече.

Экстренное заседание Совбеза ООН прошло 29 августа. Оно было созвано после ударов по Киеву 28 августа. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что в тот день были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины и три авиабазы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в результате ударов было повреждено здание представительства ЕС на Украине.

Анастасия Домбицкая