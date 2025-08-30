Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Герасимов рассказал об ударе по Киеву 28 августа

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что «целенаправленное нанесение массированных огневых ударов» по военным объектам на Украине продолжается. 28 августа в Киеве были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности, сказал он.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«"Спецоборонмаш", "Киевский радиозавод", "Укрспецсистемс" и "Самсунг-Украина"»,— перечислил Валерий Герасимов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам начальника Генштаба, на указанных предприятиях производят комплектующие к ракетным комплексам «Сапсан» и «Гром-2», а также ударным беспилотникам. Валерий Герасимов добавил, что в тот же день ВС России нанесли удары по авиабазам Староконстантинов, Васильков и Коломыя, которые находятся вблизи Киева.

