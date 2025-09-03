В Краснодаре открыли штаб-квартиру Русского географического общества

В Краснодаре открыли штаб-квартиру регионального отделения Русского географического общества. Торжественную церемонию посвятили 180-летию РГО. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Штаб-квартира расположена в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии Сергея Штеменко (КВВУ). Там будут проходить заседания и рабочие встречи, будет работать лекторий и кинолекторий. Дизайн пространства выполнен в стилистике зала Ученого совета московской штаб-квартиры. Стены украшены картами Кубанской области второй половины XIX века, созданными членами Кавказского отдела Императорского РГО, в том числе — картой 1882 года, составленной Евгением Фелицыным.

«Уверен, что новая штаб-квартира станет центром притяжения для всех, кто увлечен географией, путешествиями и изучением родной страны, местом, где будут рождаться новые проекты, направленные на процветание России»,— отметил первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

По словам председателя Краснодарского регионального отделения общества Ивана Чайки, открытие нового пространства в Краснодаре даст новые возможности для реализации различных просветительских программ, образовательных, общественных мероприятий и проектов. В рамках сотрудничества реализованы десятки образовательных, просветительских и экспедиционных проектов. На базе училища создан и работает Молодежный клуб Русского географического общества. В день открытия штаб-квартиры в КВВУ состоялась выставка фотографий, посвященных совместным мероприятиям 2025 года.

Штаб-квартира была создана при участии Краснодарского отделения Сбербанка, Краснодарского компрессорного завода, Афипского НПЗ и Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Алина Зорина