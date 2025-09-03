Каллас назвала встречу России, Китая и КНДР «прямым вызовом» миропорядку

Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала прошедшие встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР. По ее словам, этот шаг стал «прямым вызовом» миропорядку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция,— заявил госпожа Каллас на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС). — Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также двусторонние и многосторонние переговоры в Пекине глава евродипломатии назвала работой «авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка».

Мероприятия саммита ШОС состоялись в этом году с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС была подписана декларация. Российская делегация провела в КНР более десятка встреч, президент Владимир Путин помимо основного заседания поучаствовал также во встрече в формате «ШОС плюс». Рабочая поездка главы государства продолжилась в Пекине, где он, в частности, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем и лидером КНДР Ким Чен Ыном. С последним у господина Путина прошли переговоры как в составе делегаций, так и тет-а-тет. В рамках визита в Пекин российский президент посетил и грандиозный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.

Подробности — в материале «Ъ» «Пара-пара-парадовались».