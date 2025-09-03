Гориловский Лев Миронович

Родился 4 сентября 1992 года в Москве. В 2013 году окончил Высшую школу бизнеса Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2015 году — магистратуру экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 2013 году начал работу в группе «Полипластик». С 2016 года запустил в рамках компании направление проектирования и строительства инженерных сетей, в том числе с применением бестраншейных технологий. С 2017 года вошел в совет директоров «Полипластика». В 2019 году избран президентом группы, а в 2024 году назначен на должность председателя совета директоров. По данным ЕГРЮЛ, принадлежащее Льву Гориловскому ООО СИГП владеет 65% ООО «Группа "Полипластик"».