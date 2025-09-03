Создана в 1991 году. Сегодня крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод. В группу входят 32 завода в России, Белоруссии и Казахстане, а также научно-исследовательский институт и четыре аккредитованные лаборатории.

Общая мощность производств — более 750 тыс. тонн готовой продукции в год. В 2024 году группа выпустила 330 тыс. тонн трубной продукции. Агентство АКРА оценивало долю группы в РФ по итогам 2024 года на рынке полимерных труб в 40,7% в натуральном выражении, долю на рынке композиционных материалов — в 25,7%.

В ООО «Группа "Полипластик"» 65% владеет ООО СИГП Льва Гориловского, 25% — у ЗПИФ «Кипарис» под управлением «ААА Управление капиталом», входящей в группу Газпромбанка. Еще 10% принадлежит Мирону Гориловскому. Выручка группы в 2024 году — 107,7 млрд руб.