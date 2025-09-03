Выплаты клиентам Таврического банка составят более 55 млрд рублей

В Таврическом банке застрахованы вклады порядка 57 тыс. физических и юридических лиц, им должно быть выплачено 56,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Агентства страхования вкладов (АСВ).

Отмечается, что из 57 тыс. лиц 2 тыс. имеют на счете сумму до 1 тыс. руб. Клиенты с кредитами в банке должны продолжать выплаты по установленному графику платежей, чтобы избежать штрафов и пеней, говорится в публикации.

Сегодня Банк России отозвал лицензию у Таврического банка из-за полной утраты кредитной организацией собственного капитала. После этого сайт компании временно закрылся.