Сайт Таврического банка временно закрыт после отзыва лицензии

Сайт банка «Таврический» оказался временно закрыт после того, как Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на проведение банковских операций. Это следует из уведомления на сайте банка.

Сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию у Таврического банка на осуществление банковских операций. Это решение связано с тем, что кредитная организация полностью утратила собственный капитал. Ранее Таврический банк занимал 60-е место в банковской системе РФ.

Вкладчикам банка вернут суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплаты будет проводить государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».