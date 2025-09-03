ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический банк. Причиной стала утрата банком собственного капитала, сообщает пресс-служба регулятора. Таврический банк занимал 60 место в банковской системе РФ.

Согласно пресс-релизу ЦБ, отсутствует перспектива дальнейшей реализации модели санации банка. Потому регулятор прекратил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. В Таврический банк назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Таврический банк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). АСВ планирует начать выплаты не позднее 17 сентября. Банки-агенты будут отобраны не позднее 8 сентября. Согласно отчетности банка на 1 августа, страховая ответственность АСВ оценивается в 56,5 млрд руб.

Таврический банк был создан в начале 1993 года. Учредителями выступили девять производственных и коммерческих предприятий. Сеть банка включает 13 офисов, в том числе головной офис в Санкт-Петербурге и пять офисов в Москве.

В конце 2014-го банк прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. В марте того же года АСВ согласилось принять участие в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Инвестором был выбран банк «Международный финансовый клуб» (МФК). Предполагалось, что финансовое оздоровление Таврического банка закончится к 1 июля 2035 года.