«Выиграют от новых правил честные собственники»

С 1 сентября 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 07.06.2025 №127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Эксперимент будет проведен в 17 регионах: Республике Алтай и Алтайском крае, Дагестане, Крыму, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, Кемеровской области и Севастополе. Также он затронет федеральную территорию Сириус. Инициатива нацелена на легализацию краткосрочной аренды и защиту интересов туристов. Эксперт по премиальной недвижимости Юлия Феклистова объяснила, как изменения скажутся на деятельности гостевых домов и отдыхе туристов.

Юлия Феклистова

Фото: предоставлено автором

«Я вижу в легализации гостевых домов серьезный шаг вперед для всего региона. Сочи — это уникальный город: здесь пересекаются интересы туристов, инвесторов и жителей. И именно здесь вопрос прозрачности рынка гостевых домов стоит наиболее остро.

Сегодня в Сочи работает огромное количество объектов, которые фактически выполняют функцию мини-отелей, но юридически остаются в тени. Это создает сразу несколько проблем. Во-первых, страдают туристы: никто не гарантирует безопасность, уровень сервиса и соответствие обещанным условиям. Во-вторых, теряет бюджет города: налоги с такого бизнеса уходят мимо кассы. И в-третьих, проигрывает рынок недвижимости: инвесторы часто не понимают, как законно и выгодно использовать дом в туристических целях.

Введение реестра и единых требований к гостевым домам позволит навести порядок. Да, кому-то придется выйти из серой зоны, привести объект в соответствие с нормами или отказаться от нелегальной деятельности. Но в долгосрочной перспективе выиграют все.

В целом для Сочи это означает рост доверия туристов. Когда у гостевого дома будет уникальный номер в реестре, путешественники будут спокойнее выбирать размещение. Это напрямую влияет на репутацию курорта.

Второй момент — рост инвестиций. Появление прозрачных правил игры делает покупку домов под сдачу более предсказуемой и привлекательной. И конечно, можно прогнозировать рост стоимости недвижимости. Объекты, которые войдут в реестр, получат официальный статус и станут более ликвидными. В сегменте премиальной недвижимости это особенно важно: для покупателей ценен не только вид на море, но и юридическая чистота актива.

Выиграют от новых правил честные собственники, готовые работать прозрачно. У них появится конкурентное преимущество. Выиграют туристы, которые будут чувствовать себя более защищенными. Выигрывает и город: растут налоги, повышается качество туристического продукта.

Здесь важно понимать: рынок давно нуждался в регулировании. Инициатива государства лишь отражает запрос времени. Я уверена, что для Сочи легализация гостевых домов — это не просто юридическая мера, а стратегический шаг, который укрепит статус города как всесезонного курорта международного уровня».