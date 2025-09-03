Минцифры Татарстана объяснило перебои со связью в Казани снижением покрытия сети

Перебои с мобильным интернетом в Авиастроительном районе Казани связаны со снижением покрытия сети во время введения режима беспилотной опасности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минцифры Татарстана объяснило перебои со связью в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минцифры Татарстана объяснило перебои со связью в Казани

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При этом скорость позволяет отправлять сообщения в мессенджерах, вызывать такси и пользоваться услугами онлайн-банка», — отметили в министерстве.

В мэрии Казани пояснили, что город не отключает мобильную связь, поскольку не имеет таких полномочий и технических возможностей. Ранее в пресс-службе раиса республики объясняли, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности во время режима «беспилотная опасность».

В июле 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить развитие общественных Wi-Fi сетей, отметив, что снижение мощности мобильного интернета при режиме беспилотной опасности создает проблемы для публичных и коммерческих услуг.

Ранее сообщалось, что в Чувашии планирует внедрить техническую схему, которая позволит гражданам подключаться к мобильному интернету в условиях ограничений.

Анар Зейналов