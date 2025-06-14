В Татарстане из-за угрозы атаки БПЛА была снижена скорость мобильного интернета

В Татарстане скорость мобильного интернета была снижена из-за введения сигнала «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В пресс-службе отметили, что неудобства, связанные со ограничениями скорости интернета являются временными, а службы республики находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей Республики.

Режим беспилотной опасности на территории Республики Татарстан объявлялся с 3:10 до 7:15. О введении ограничений на работу аэропортов республики в то же время не сообщалось.

Влас Северин