Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить развитие общественных Wi-Fi сетей и определить, где нужны новые точки доступа. Об этом он сообщил на совещании в Доме правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов поручил ускорить развитие общественных Wi-Fi сетей в Татарстане

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Рустам Минниханов поручил ускорить развитие общественных Wi-Fi сетей в Татарстане

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рустам Минниханов отметил, что снижение мощности мобильного интернета при режиме беспилотной опасности создает проблемы для публичных и коммерческих услуг. Он поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с «Таттелеком» и главами муниципальных районов проверить качество сигнала существующих Wi-Fi сетей. Также важно обеспечить стабильное соединение при повышенной нагрузке.

Министр цифрового развития Айрат Хайруллин сообщил, что ранее были приняты меры для обеспечения работы кассовых аппаратов и мессенджеров при замедлении мобильного интернета. В Татарстане уже есть 1800 общественных точек Wi-Fi, из которых 841 находятся в Казани. Министр отметил, что этого недостаточно, и планируется увеличить их количество.

Влас Северин