В Ростовской области количество ДТП с самокатами увеличилось в 2,7 раза

За первое полугодие 2025 года в Ростовской области зафиксировано 40 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Число ДТП с электросамокатами и другими мобильными средствами возросло на 166,7% — с 15 до 40 случаев. В этих авариях пострадали 44 человека, что на 144,4% больше показателей предыдущего года. Погибших в текущем году не зарегистрировано.

Более половины аварий происходят по вине водителей СИМ. Количество таких случаев увеличилось на 91,7% — с 12 до 23. В результате на 66,7% возросло число пострадавших в этих происшествиях — с 15 до 25 человек. Однако доля таких ДТП в общем объеме аварий по региону остается небольшой — всего 3,8%. При этом общий показатель аварийности в области за год снизился на 10,6%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о намерении властей столицы региона ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральной части города.

Наталья Белоштейн