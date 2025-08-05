В центре Ростова намерены запретить прокат электросамокатов

В Ростове-на-Дону намерены ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральной части города. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию от городского департамента транспорта.

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В ходе встречи представителей власти с операторами кикшеринга, как отметили в ведомстве, обсуждались возможные меры по ограничению использования СИМ в центре города. Также рассматривались вопросы о введении зональных ограничений скорости в парках, скверах, на территории образовательных и медицинских учреждений и запрета парковки СИМ вне специально отведённых мест на основе альтернативных технологий без использования данных мобильной связи и навигации.

По информации дептранса, следующее совещание запланировано на август.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в период отключения мобильного интернета в столице региона электросамокат стало возможным арендовать по СМС. Запустить транспорт и завершить поездку можно будет, отправив сообщение на определенный номер. Кроме столицы Ростовской области, сервис доступен в Воронеже, Краснодаре, Омске, Красноярске, Липецке, Новороссийске, Сочи и Адлере, Волгограде, Ставрополе, Ижевске, Тольятти, Стерлитамаке и Тюмени.

Наталья Белоштейн