В Белокалитвинском районе введен режим ЧС после атаки дронов

После ночной атаки БПЛА в некоторых районах Белой Калитвы и Коксовском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава района Ольга Мельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 9:00 сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации в отдельных районах города и Коксовского сельского поселения. Постановлениями администраций района и города утверждены составы комиссий по установлению ущерба, нанесенного пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации»,— указано в сообщении.

До 5 сентября созданная группа проведет обследование домов и квартир для дальнейшего оказании помощи пострадавшим.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над регионом ночью 3 сентября уничтожили семь БПЛА — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах.

Наталья Белоштейн