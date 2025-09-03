Путин: у России с Вьетнамом сложились отношения братской взаимопомощи

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Господин Путин заявил, что между двумя странами сложились «особые отношения союзничества».

«В этом году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений. За эти годы между Вьетнамом и нашей страной Россией сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи»,— отметил российский президент.

Он добавил, что на встрече намерен «переговорить по всем направлениям взаимодействия». Господин Кыонг ответил, что Вьетнам «последовательно придает большое значение традиционно дружественным отношениям» с Россией.

1 сентября Владимир Путин встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер отметил развитие отношений стран в сфере экономики.

