Путин встретился с премьером Вьетнама на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер отметил развитие отношений стран в сфере экономики.

Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

Фото: пресс-служба президента РФ

«Было бы странно, если бы мы с Вами не поговорили. У нас настолько глубокие отношения между нашими странами, между нашими народами, что мы всегда рады возможности использовать любой случай для наших прямых контактов»,— сказал Владимир Путин.

На полях саммита в китайском Тяньцзине Владимир Путин также провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

Лусине Баласян