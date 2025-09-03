Защита экс-директора Авиаприборного завода намерена обжаловать приговор

Приговор бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» (входит в ПАО «Роствертол») Сослана Урумова будет обжалован стороной защиты. Об этом сообщил «Ъ-Ростов» адвокат осужденного Дмитрий Акимов.

На этой неделе стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего исполнительного директора батайского АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослана Урумова виновным в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурант не признал вину. Сослану Урумову назначено шесть лет колонии и запрет в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами.

Защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор в Ростовский областной суд. «Выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также в жалобе мы укажем на неправильное применение уголовного и уголовно-процессуального законов»,— сказал господин Акимов в разговоре с «Ъ-Ростов». Адвокат отметил, что пока не получил копию приговора и подробнее о нарушениях суда первой инстанции сможет рассказать после изучения решения.

Кристина Федичкина