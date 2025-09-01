Все дело – в деталях

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело бывшего исполнительного директора АО «Авиаприборный ремонтный завод» (входит в ПАО «Роствертол») Сослана Урумова. Он приговорен к шести годам колонии за три эпизода мошенничества. По версии следствия, Урумов причастен к хищениям при ремонте военной техники и фиктивному трудоустройству работников. В суде фигурант не признал вину.



Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему исполнительному директору батайского АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослану Урумову, которого обвиняли в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигуранту назначено шесть лет колонии и запрет в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

По данным Kartoteka.ru, АО «Авиаприборный ремонтный завод» зарегистрировано в Батайске Ростовской области в 2009 году с уставным капиталом 189 млн руб. Предприятие занимается ремонтом машин и оборудования. Его учредителем и держателем всех акций является Ростовский вертолетный производственный комплекс ПАО «Роствертол».

По версии следствия, в 2019-2022 годах Сослан Урумов совершил три мошенничества. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, под руководством Урумова восстановленные при ремонте военной техники детали проводили по документам как новые.

По оценкам следователей, размер ущерба превысил 2 млн руб. Кроме того, согласно данным следствия, Сослан Урумов фиктивно трудоустроил в «Роствертол» четырех работников Авиаприборного ремонтного завода. После их увольнения с этого предприятия продолжал получать зарплату этих сотрудников из «Роствертола».



Сослан Урумов не признал вину ни по одному из эпизодов. Его адвокат Дмитрий Акимов отказался комментировать позицию защиты по делу.

В конце 2022 года пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области сообщила, что Сослан Урумов объявлен в федеральный розыск. В мае 2023 года стало известно, что экс-директора задержали в Москве. По данным регионального управления ФСБ, Урумов более полугода скрывался от правоохранительных органов на территории ЛНР и ДНР. Задержанного перевезли в Ростовскую область и поместили в СИЗО. Дело поступило в Советский райсуд Ростова в июле 2024 года, судебный процесс продолжался чуть более года. Все это время Урумов находился под стражей.

Кристина Федичкина