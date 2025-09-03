В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Беспилотник ВСУ ударил по поселку Красная Яруга, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадал один мирный житель.

Мужчину госпитализировали с баротравмой. Для дальнейшего обследования его переведут в городскую больницу №2 в Белгороде. Из-за детонации посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля и ворота гаража. Также поврежден легковой автомобиль, уточнил господин Гладков в Telegram.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области получили ранения семь человек. Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области действуют введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.