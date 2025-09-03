Семь человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Зафиксировано применение как минимум 34 боеприпасов и 79 беспилотников. В результате пострадали семь человек, повреждены десять частных домов, а также 11 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселок Октябрьский и село Нечаевка подверглись атакам двух беспилотников, один из них уничтожен. В селе Нечаевка повреждены частный дом и надворная постройка.

В Борисовском районе в селе Березовка из-за детонации БПЛА пострадал легковой автомобиль.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Казинка, Кукуевка, Лавы, Орехово, Старцево, Тулянка и хутору Леоновка выпустили 21 БПЛА, из которых сбиты системой ПВО 13. В селе Кукуевка повреждено оборудование предприятия, в селе Орехово — автомобиль и частный дом, в селах Тулянка и Старцево — по одному частному дому.

В Волоконовском районе хутор Екатериновка атакован беспилотником. Без последствий.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Почаево и Смородино подверглись двум обстрелам с применением шести боеприпасов, а также атакам 15 БПЛА. В городе Грайворон повреждены два автомобиля и коммерческий объект.

В Краснояружском районе по поселкам Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Степное, селам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Теребрено, а также хутору Архипов в ходе двух обстрелов выпущено десять снарядов, и совершены атаки 24 беспилотников, из них три уничтожены. В поселке Красная Яруга пострадали три транспортных средства, в поселке Быценков — ограждение на территории предприятия, в селе Илек-Пеньковка — грузовой автомобиль, в поселке Степное — частный дом.

В Ракитянском районе по поселкам Пролетарский и Ракитное выпустили три беспилотника. В поселке Пролетарский пострадали три мирных жителя. Они продолжают лечение дома. На месте атаки пострадали соцобъект и два автомобиля. В поселке Ракитное поврежден прицеп грузового автомобиля.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Красная Поляна, Муром и Новая Таволжанка подверглись четырем обстрелам с применением 18 боеприпасов, по населенным пунктам также совершены атаки 12 беспилотников, восемь из них подавлены. В селе Новая Таволжанка количество раненых после обстрела увеличилось до четырех: еще один мирный житель обратился за помощью позже. В итоге двое пострадавших госпитализированы, двое будут продолжать лечение амбулаторно. В селе в результате обстрела и детонации дрона повреждены три частных дома, автомобиль и две надворные постройки. В селе Муром пострадали частный дом, складское помещение сельхозпредприятия и линия электропередачи, а также уничтожены огнем частный дом и две хозяйственные постройки.

Сутками ранее из-за обстрелов восьми муниципалитетов Белгородской области пострадали шесть человек.

Кабира Гасанова