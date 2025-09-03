Шереметьево предложило депутату Гурулеву встретиться после «обыска» в аэропорту

Депутат Госдумы Андрей Гурулев может провести встречу с руководством аэропорта Шереметьево, который он ранее раскритиковал за систему проверки пассажиров. Как сообщил его помощник, авиагавань сама сделала предложение, встреча может состояться после возвращения парламентария в Москву из командировки.

«Такое предложение поступило со стороны аэропорта, согласуем дату, время и попробуем встретиться», — сказал помощник депутата «Подъему».

Накануне Андрей Гурулев заявил, что в Шереметьево ему пришлось пройти дополнительную проверку. Он утверждал, что сотрудники аэропорта объяснили это случаями провоза оружия участниками СВО. «Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — возмутился депутат. Он полагает, что в такой ситуации «не к бойцам претензия, а к организации досмотра». Парламентарий пообещал составить депутатский запрос «в компетентные органы». Однако его помощник сообщил «Подъему», что запрос пока не отправлен: «Просто физически не можем пока сделать, потому что находимся в Биробиджане ... также формулировки в запросе будут основываться на том, как пройдет встреча».

В пресс-службе Шереметьево ранее заявили, что господин Гурулев прошел досмотр на контрольно-пропускных пунктах в общем порядке.