Депутат Гурулев пожаловался на досмотр военнослужащих в Шереметьево

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил о предвзятом отношении к пассажирам-военнослужащим в столичном Шереметьево. По словам парламентария, по пути в Хабаровск ему пришлось пройти отдельный досмотр в московском аэропорту, где его якобы приняли за бойца СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Гурулева Фото: Telegram-канал Андрея Гурулева

Депутат сообщил, что на входе в здание аэропорта его остановили сотрудники и попросили пройти дополнительную проверку. По его словам, один из служащих пояснил это так: «Солдаты, которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны».

«Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — пишет депутат в Telegram-канале. Он добавил, что в Домодедово военнослужащим оказывают дополнительные услуги, а «в бизнес зале Шереметьево нет ни одного человека в форме».

Андрей Гурулев заключил, что если «можно вот так просто пронести гранату, то это не к бойцам претензия, а к организации досмотра». Он пообещал направить депутатский запрос «в компетентные службы».