В Шереметьево ответили на обвинения депутата Гурулева в «шмоне»

В пресс-службе аэропорта Шереметьево в ответ на жалобу депутата Госдумы Андрея Гурулева о «шмоне» сообщили, что господин Гурулев прошел досмотр на контрольно-пропускных пунктах в общем порядке. Об этом сообщает РБК.

Андрей Гурулев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Гурулев

Ранее Андрей Гурулев заявил, что его «обшмонали» в «Шереметьево» перед перелетом в Хабаровск и Биробиджан. Он прибыл в военной форме. Депутат назвал действия сотрудников «шмоном» и возмутился, что к военнослужащим применяют отдельный досмотр из-за возможности провоза оружия.

В аэропорту заверили, что досмотр проводился на общих основаниях с использованием рамки металлоискателя без личного обыска. Процедура была выполнена в соответствии с нормативами транспортной безопасности.