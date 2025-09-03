В Крыму и на Кубани находятся 76% виноделен с туристической инфраструктурой

Около 76% виноделен с туристической инфраструктурой расположены на территории Краснодарского края и Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в 2024 году турпоток в регион увеличился на 16%. Активно развивается направление винного туризма, где сочетаются природные условия, винодельческие традиции и расширяющаяся туристическая инфраструктура.

В Краснодарском крае прирост туристов в прошлом году составил 8%. В ключевых винодельческих зонах, таких как Анапа, Геленджик и Абрау-Дюрсо, рост достиг 20–25%.

Всего по состоянию на август 2025 года в России действует 284 винодельни, общая площадь виноградников составляет 110,2 тыс. га. К винодельням с туристической инфраструктурой относятся 133 объекта — 47% рынка. За прошедшие 15 лет открылось около 80 объектов, доступных для туристов.

«За последнее десятилетие продукция российских виноделов сделала заметный рывок вперед и стала одним из значимых брендов страны. Это создает прочную основу для дальнейшего развития отрасли, расширения уже известных крупных проектов и появления небольших, но уникальных авторских инициатив»,— отметила партнер NF Group Ольга Широкова.

Алина Зорина