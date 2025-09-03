Президент Португалии посмертно наградил футболистов Диогу Жоту и Жорже Кошту

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посмертно наградил футболистов Диогу Жоту и Жорже Кошту орденами «За заслуги». Об этом сообщила пресс-служба Португальской футбольной федерации (FPF).

Награды вручили родственникам игроков. Также на базе сборной Португалии прошла церемония открытия мемориала в память о футболистах. На стене выгравировали джерси с фамилиями и игровыми номерами Жоты и Кошты.

3 июля 28-летний Диогу Жота и его 25-летний брат Андре Сильва погибли в ДТП на северо-западе Испании. Жота представлял «Ливерпуль», в составе которого стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). Вместе со сборной Португалии он стал победителем Лиги наций (2025).

Жорже Кошту скончался 5 августа от сердечного приступа. Ему было 53 года. В составе «Порту» стал победителем Лиги чемпионов (2004) и восьмикратным чемпионом Португалии. На чемпионате Европы 2000 года завоевал бронзу.

Таисия Орлова