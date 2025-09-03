На Дону более 200 тыс. избирателей решили голосовать дистанционно
Более 200 тысяч жителей Ростовской области подали заявления для голосования на выборах дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.
Избиратели могут подать заявление на участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования через портал Госуслуг, прием заявлений будет продолжаться до 8 сентября. Также продолжается прием заявлений для голосования по месту нахождения.
Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также поучаствовать в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбрать депутатов представительных органов муниципальных образований.