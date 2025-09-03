Захарова ответила на призыв Мерца экономически истощить Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости лишить Россию экономических ресурсов.

В Telegram-канале она написала, что «истощилка не выросла». Также госпожа Захарова назвала канцлера «хер Мерц» (Herr, нем. господин. — «Ъ»).

Канцлер Германии в интервью заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Европе следует «экономически истощить» Москву, чтобы она не могла «поддерживать свою военную экономику».