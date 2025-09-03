Канцлер ФРГ Мерц призвал экономически истощить Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно «экономически истощить» Россию, сообщает n-tv. Он обвинил Владимира Путина в нежелании завершать вооруженное столкновение и добавил, что «нет никаких оснований» верить президенту РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Виктор Могылдя Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Виктор Могылдя

Канцлер полагает, что нужно создать основу для разрешения конфликта, и таковой он считает экономическое истощение. «Мы должны способствовать» ему, так как это лишит Москву возможности «поддерживать свою военную экономику», пояснил господин Мерц.

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре в интервью РБК заявил, что Берлин не будет требовать компенсации с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток», так как в ФРГ «озабочены нанесением максимально возможного ущерба России».